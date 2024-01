“Joseph Ratzinger Benedetto XVI  La ragione dell’uomo sulle tracce di Dio” | il libro di Riccardo Pedrizzi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Undedicato a papaXVI. “XVI. Ladi Dio” parla di un Padre per tutti i cattolici del mondo, il più grande teologo di questo secolo, il filosofo che seppe sfidare la modernità utilizzando i suoi stessi strumenti; il difensore dei principi non negoziabili, colui che rivendicò sempre il ruolo pubblico del cristianesimo, che seppe conciliare fede e, che insistette sempre per il riconoscimento delle radici cristiane dell’Europa, che promosse con forza il dialogo tra le religioni, salvaguardando l’identità del cattolicesimo. Un uomo che ha desiderato e saputo parlare con tutti, soprattutto con i laici, invitando loro a vivere come se Dio ...