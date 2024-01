Jolo cala il tris e ora si gode il primo posto Prato Nord in forma | Montemurlo Jolly giù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Una giornata dai due volti, la diciottesima dei campionati di Prima Categoria. Se non altro per lezioni die provincia, che in attesa del prossimo turno possono tirare le somme. In Prima Categoria, a festeggiare più di tutti è lo: il 3-2 esterno imall’Isolotto con reti di Ciolini, Lupetti e Biagiotti vale al club pratese ilmomentaneo nel girone C, in condominio con il Cerbaia. Vittoria importante anche per il CSLSocial Club, che grazie al 2-1 casalingo (doppietta di Spezzano) contro l’Atletica Castello fanalino di coda del gruppo rimane al di fuori della zona playout. Sabbie mobili dalle quali sta cercando di tirarsi fuori anche il C.F. 2001 e il 1-1 sottoscritto da Giovanchelli quasi allo scadere contro il Gambassi può e ...