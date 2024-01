Jerome Boateng è in Italia | l’ex Bayern Monaco ad un passo dalla Salernitana

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lasi prepara a scendere in campo per la partita della 22ª giornata del campionato di Serie A contro la Roma con il chiaro obiettivo di rientrare in corsa per la salvezza. La stagione è ancora lunga e la dirigenza è pronta a regalare al tecnico Filippo Inzaghi un calciatore di grande esperienza. E’ ai dettagli l’arrivo di, calciatore exdi grande qualità ed esperienza. Il tedesco è attualmente svincolato dopo l’avventura al Lione ed è arrivato inper definire l’accordo con il club granata. Roma Roma, Angeliño è arrivato a Fiumicino: piazzato il secondo colpo di calciomercato FOTO Secondo quanto riporta da Sky Sport il direttore Walter ...

