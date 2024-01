Jeremy Allen White | arriva lo spot parodia con un modello più “tanto” e nudo VIDEO

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Non è passato inosservato lopubblicitario dell’intimo maschile Calvin Klein con un sexyche si spoglia sui tetti di New York, mostrando il fisico scultoreo. Adesso un marchio tedesco di birra analcolica, Brlo, ne ha prodotto uno identico, ma interpretato da un attore barbuto, ben piazzato e robusto e con i capelli rossi, che oltretutto consuma la sua birrasu un divano. Il filmato di Brlo copia quasi del tutto le sequenze dellodi Calvin Klein. Anche la musica di sottofondo ricorda quella utilizzata nella pubblicità con, che è You don’t own me di Lesley Grace, hit del 1963.nella campagna Calvin Klein (fonte: Calvin Klein)Questo piccolo colpo di genio ha ...

Nella sua vita non tutto scintilla come l’Emmy che stringe tra le mani. Osannato da pubblico e critica per il ruolo in The Bear, il suo corpo ... (amica)

The Warrior The Iron Claw recensione del film con Zac Efron e Jeremy Allen White ecco com'è e di cosa parla il film di Sean Durkin critica di The Warrior ...Questo, toglie la possibilità a Kerry (Jeremy Allen White) di partecipare come atleta alle Olimpiadi, facendolo tornare a casa. The Iron Claw: Zac Efron in una foto del film Va da sé, che anche Kerry ...Con un'ottima pensata di marketing e un'eccellente messa in opera, la birra tedesca BRLO fa la parodia dello spot di Calvin Klein con protagonista il muscoloso Jeremy Allen White.