Jannik Sinner visto da Antonio La Torre | “Genetica da fuoriserie E lo sci lo aiuta”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La postura, l’agilità, la massa muscolare aumentata ma non troppo, i cambi di direzione rapidissimi e anche una“da”.daLa, direttore tecnico della nazionale di atletica, è un concentrato di dettagli che alla vista comune sfuggono. Non di certo a chi ha insegnato Metodologia dell’Allenamento alla Statale di Milano, formando diversi preparatori di tennisti di alto livello. “Due cose mi colpiscono a prima vista del suo cambiamento: l’agilità straordinaria in un corpo così alto e longilineo ma soprattutto la sua capacità di scivolare, direi quasi di pattinare su ogni superficie di gioco”, spiega Lain un’intervista al Corriere della Sera. La vittoria del primo Slam è frutto di una preparazione ...

«Di questo sono fatti i sogni» scrive sotto la foto ufficiale, quella in abiti civili, per lui tutto Gucci, fatta il giorno dopo la vittoria. I sogni ... (vanityfair)

“Abbiamo guardato in compagnia la partita. Rimonta epica, Sinner ha vinto ed è stata una gioia inarrestabile. Siamo orgogliosi, ma non ... (sportface)

La fidanzata di Jannik Sinner si chiama Maria Braccini , ha 22 anni come lui e lavora come modella. La coppia tiene molto alla propria privacy, tanto ... (tpi)

L’elogio dell’uomo, prima che del tennista Panatta ha spiegato che per l’Italia del tennis (e in generale dello sport) la metamorfosi di Sinner è una benedizione in tutto e per tutto. “Jannik è un ...La semplicità di vivere, la normalità di vincere. Appena conquistato il primo slam della carriera, Jannik Sinner fa le cose di uno che ha finito un buon lavoro. Si siede, beve, si toglie le scarpe, si ...Jannik ieri, trionfando alla Rod Laver Arena di Melbourne, ha vinto il suo primo torneo Major e ha conquistato 2.000 punti. L'altoatesino resta numero 4 del mondo con 8.310 punti, ma è a sole 455 ...