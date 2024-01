Jannik Sinner verso il no a Sanremo | “Canto male | ballo peggio | devo giocare a tennis | io”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Gli occhi di un paese sono tutti per lui., campione degli Australian Open, primo Slam in carriera a 22 anni, però non perde di vista le sue priorità. L’Italia vuole celebrarlo, dallo spettacolo alla politica, ma la stagione è appena iniziata e il numero 4 al mondo ha la testa solo sullo sport: “Sono molto tranquillo: non ho nessuna intenzione di alterare le mie priorità, ilrimarrà la cosa più importante nella mia vita – spiega in un’intervista al Corriere della Sera -. Adesso mi riposo qualche giorno e poi torno in campo. Non c’è nulla da cambiare, rispetto a prima. Sono felice di aver dato una gioia ai tifosi italiani e di aver fatto una cosa positiva per il Paese ma il lavoro non è finito, anzi: è appena cominciato.tornare in palestra, diventare più forte fisicamente, anche mentalmente ...