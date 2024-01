Jannik Sinner salterà l’ATP di Marsiglia? L’ipotesi Sanremo e la preparazione verso i 1000 americani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tra le molte parole emerse in queste ore a proposito di, sono quelle di Simone Vagnozzi a far più chiarezza circa il futuro agonistico del campione degli Australian Open 2024. L’allenatore del numero 4 del mondo, infatti, si è anche soffermato circa la futura partecipazione ai prossimi tornei. E, in alcune parole rilasciate ai media italiani e internazionali, ha lasciato intendere che la programmazione dell’altoatesino potrebbe cambiare. Sul piatto ci sarebbe la partecipazione al250 di, cuiè iscritto e che va in scena dal 5 all’11 febbraio. Eventualmente, ad ogni modo, non sarebbe una scelta inattesa o imprevedibile: molto spesso accade che, dopo simili cavalcate, ci siano rinunce a tornei successivi nell’immediato. Questione di gestione: per dirne una, lo imparò a ...