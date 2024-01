Jannik Sinner ospite a Sanremo 2024? Amadeus lo invita | la sua reazione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ci sarà anchesul palco del prossimo Festival di? Il fresco campione degli Australian Open è stato ufficialmenteto dacon un video messaggio sui social. “si ama,si ama. Questo messaggio è per te,, complimenti. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al Festival di. Tutti me lo chiedono, ovviamente. C’è la grande gioia di vederti a: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il Teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a, ...