Jannik Sinner? La prima cosa che ha fatto dopo il trionfo | una mentalità sconvolgente

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Una partita leggendaria, la finale degli Australian Open disputata da: la vittoria in rimonta, quando tutto sembrava perdutoi primi due set, contro il russo Daniil Medvedev. Primo titolo slam e primoitaliano in uno slam 48 annil'ultima vittoria di Adriano Panatta. Insomma, l'altoatesino è l'uomo del momento. Un ragazzo semplice, ma tostissimo. Unapazzesca, e lo ha dimostrato nella finale contro il russo. Già,è un perfezionista. Ama il tennis, la racchetta lo rende felice, lo ha spiegato a caldo dall'Australia. E per arrivare dove è arrivato ha sudato tantissimo, ha dato tutto, concedendosi poco. Il suo obiettivo, parole sue, si presenta ogni mattina: deve diventare un giocatore migliore rispetto al giorno ...

"Ti prego Jannik Sinner , non andare a Sanremo: ti trasformano in Ferragni" . L' appello arriva dal blog di Nicola Porro, dove si chiede al campione ... ()

