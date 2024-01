Jannik Sinner insieme alla squadra di Davis da Sergio Mattarella giovedì | la celebrazione di due trionfi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è l’uomo simbolo dello sport italiano in questo momento storico. La “-mania” era già esplosafine della stagione scorsa con la vittoria alle ATP Finals e il successo in Coppa, ma si è definitivamente consacrata all’inizio di quest’anno con la vittoria degli Australian Open. Vittoria della Coppache sarà festeggiatain Quirinale con il presidente della Repubblica: l’incontro era già fissato per il 21 dicembre scorso, ma la preparazione della stagione australiana ha reso impossibile il realizzarsi di questo appuntamento. Il 1° febbraio è la data trovata per tutti e cinque gli eroi:, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo ...