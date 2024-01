Jannik | lezione di vita | Vorrei che tutti avessero dei genitori come i miei Mi hanno lasciato libero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Rabotti Oggi è facile,vorrebbero un figlioSinner. Non perché ha vinto, non perché è sui giornali e le tv, non perché è l’uomo più nominato del giorno, forse in tutto il mondo. No, è un altro il motivo del legittimo orgoglio per mamma Siglinde, che ieri al telefono ha rispostofa sempre dal B&B di famiglia a Sesto Val Pusteria ("no, no, non diciamo niente", gentile ma ferma), e papà Hanspeter che fa il cuoco per il team e segue il gruppo in giro per il mondo. È in quella dedica cheha saputo tirare fuori dalla tasca del cuore nel momento in cui qualsiasi altro ventiduenne al suo posto avrebbe forse perso il controllo per la gioia: "Ringrazio tutte le persone che stanno seguendo da casa, soprattutto la mia famiglia....