Jamie Dornan | Cinquanta sfumature di grigio? Una dannazione ma non rimpiango nulla

Genera eritemi e reazioni allergiche e il semplice contatto con la peluria che lo ricopre può innescare, in casi estremi, lo shock anafilattico negli ... (vanityfair)

L’attore irlandese Jamie Dornan , star della trilogia di Cinquanta Sfumature, era su un campo da golf in Portogallo quando è venuto in contatto con ... (cinemaserietv)

Jamie Dornan vivo per miracolo dopo il morso di un bruco velenoso

L’attore e modello Jamie Dornan, 41 anni, conosciuto per i suoi ruoli in Cinquanta sfumature di grigio, Belfast e The Fall, è stato morso da un ... (news.robadadonne)