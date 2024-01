Jacobs su Sinner | “Mentalità vincente | importante seguire il proprio percorso”

Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - "Abbiamo sempre saputo che Sinner aveva un grandissimo talento e poteva arrivare a raggiungere tantissime cose, è quello che ha fatto e posso solo fargli i complimenti": ...L’Italia torna al centro dello sport grazie a Jannik Sinner : le sue partite-capolavori in rimonta, in Coppa Davis e all’Open, fanno presagire che il nuovo "principe" del tennis tricolore e mondiale n ...Sinner è in una galassia diversa ...La stessa preoccupazione che oggi abbiamo per Jacobs in Florida dopo tanti anni col Camossi che lo aveva portato all'oro olimpico. Tempi nuovi, allenamenti diversi ...