JA Solar mantiene il massimo rating AAA nelle classifiche della redditività compilate da PV ModuleTech

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) - PECHINO, 27 gennaio 2024 /PRNewswire/JAha mantenuto ilAAA nel più recente rapporto sullanel settore del fotovoltaico preparato da PVper il quarto trimestre 2023, che rispecchia lo stato dell'azienda in varie aree – fabbricazione, spedizioni, capacità produttiva e infrastruttura tecnologica, e performance finanziaria. L'azienda ha un impegno di lunga data al concetto di progettazione dei prodotti "su misura per aumentare il valore creato per i clienti", con un focus sulla creazione di valore a lungo termine per il mercato globale con prodotti per il fotovoltaico caratterizzati da costi LCOE (Levelized Cost of Electricity) e BOS (Balance of System) inferiori. Per rispondere alla domanda del mercato di prodotti di tipo n ad alta efficienza, nel 2023 JA...