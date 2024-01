Italiano | “Maledizione rigori | ma fatta grande partita Andremo a riprenderci i punti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 - Al termine della gara persa contro l'Inter arrivano le parole amare di Vincenzo. "Non riusciamo mai a trovare quella giocata per non perdere queste partite. Tante volte è successo: riusciamo a lavorare bene per arrivare dentro l'area avversaria, ma non portiamo a casa. Abbiamo avuto l'occasione del rigore, è un'opportunità grandissima che non si può sbagliare. Stiamo subendo questadal dischetto e sta iniziando a non piacermi. Così non va bene, perdiamoe partite. Giocando così sono convinto che ci toglieremo belle soddisfazioni". Fiorentina-Inter, le foto dellaIn genere Gonzalez era infallibile... "Gerarchie, non gerarchie. Chi tira primo, chi tira secondo, il problema è che chi arriva sul dischetto deve essere convinto di ...