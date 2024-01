Italia Viva allo sbando | Renzi abbandonato anche da Bonetti e Rosato | passano ad Azione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Esodo da. Elenaed Ettorelasciano il partito di Matteoe aderiscono ad. L’annuncio è arrivato questa mattina durante una conferenza stampa alla Camera del leader di, Carlo Calenda. “Dopo la rottura del terzo Polo abbiamo costruito con Popolari europeisti riformatori (Per) un percorso di convergenza che oggi fa un passo in più. Elenaed Ettoreentrano in”, annuncia l’ex ministro.lascianoed entrano insarà vicepresidente con delega alla costruzione di un nuovo “grande partito della Repubblica con tutti i ...

Acque agitate all'interno del centrosinistra a Terranuova Bracciolini, dove le varie formazioni politiche e civiche (Azione, Italia Viva, Verdi, Sinistra Italiana, Partito Socialista, Civici ...Da Italia Viva ad Azione, Matteo Renzi tradito da Elena Bonetti e Ettore Rosato, passati ora dal rivale del toscano, Carlo Calenda. Carlo Calenda accoglie due nuovi pezzi pregiati in Azione. Si tratta ...S’infrange il sogno di Costa e Marattin di non dividersi sui territori. Azione e Italia Viva ognuno per sé in Regione ma anche ad Alba, Fossano e Saluzzo, con l’unica eccezione braidese. Il caso più ...