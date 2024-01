Italia | Cassino ospita festival Lanternia con lanterne cinesi 2

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gen – (Xinhua) – Visitatori osservano delledurante ilinternazionale delle” a, nel centro, ieri 28 gennaio 2024. Qui sono esposte piu’ di 300realizzate da artigiani di Zigong, una citta’ della Cina sud-occidentale famosa per la fabbricazione di questi oggetti. Dalla sua apertura, l’8 dicembre 2023, la mostra ha attirato circa 80.000 visitatori. (Xin) Agenzia Xinhua

