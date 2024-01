Italia-Africa | Provenzano | ' non un euro in più per piano Mattei'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Non è un. Mancano schede, progetti, risultati attesi. E soprattutto risorse. Qui non c'è unin più, ma fondi già esistenti, da cui vengono esclusi i protagonisti della cooperazione sia inche in, come ha ricordato il Presidente dell'Unionena. Quello vero". Così su twitter Peppe, responsabile Esteri,pa e cooperazione internazionale nella segreteria nazionale del Pd.