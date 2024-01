Italia-Africa Più di 5 | 5 miliardi per il Piano Mattei

(Di lunedì 29 gennaio 2024) AGI - "Ilpuò contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5di euro tra crediti operazioni a dono e garanzie". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, aprendo la conferenzanell'Aula del Senato. Meloni ha aggiunto che dei 5,5, "circa 3arriveranno dal fondono per il clima e circa 2,5dalle risorse della cooperazione allo sviluppo. Certo, non basta - ha aggiunto - per questo vogliamo coinvolgere le istituzioni internazionali e altri stati donatori". L'"avrà un posto d'onore nell'agendana di presidenza del G7", questa "è una "scelta di politica estera precisa", ha sottolineato Meloni. "Siamo consapevoli di quanto il ...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Bisogna garantire il diritto a non dover essere costretti a emigrare". "L'immigrazione illegale di massa non sarà mai ... ()

Prendono il via a Palazzo Madama i lavori del vertice Italia-Africa, un ponte per una crescita comune. Il Premier Giorgia Meloni, è arrivata attorno alle 9, accolta dal presidente Ignazio La Russa, al ...L’occasione per presentarlo è il vertice Italia-Africa di lunedì 29 gennaio. Le parole di Mattarella alla vigilia In occasione del pranzo d’onore al Quirinale con gli ospiti del vertice Italia-Africa, ...La premier in Senato per il vertice: "Nel Piano Mattei progetti concreti, li seguirò personalmente" ...