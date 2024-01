Italia-Africa | Meloni | ' no a cibo sintetico | sia per tutti e di qualità'

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Non siamo impegnati solamente sulla food security ma anche sulla food safety: la sfida non è solo garantirepermadiper. Ed è fondamentale, in questo, il ruolo della ricerca che non deve servire per produrrein laboratorio e andare verso un mondo in cui chi è ricco mangianaturale e chi è povero mangiacon effetti sulla salute che non possiamo prevedere: il mondo che vogliamo è un mondo che viene mantenuto il legame millenario tra uomo e terra e la ricerca garantisce ed è al servizio di quel legame". Lo ha detto la premier Giorgiaaprendo il verticenell'Aula del Senato.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Noi siamo sempre stati convinti che l' Italia abbia tutte le carte in regola per diventare hub naturale per ... ()

Roma, 29 gen – "Dobbiamo smontare alcuni luoghi comuni, come quello per cui l'Africa non è affatto un continente povero: detiene il 30 per cento delle risorse minerarie, il 60 per cento delle terre co ...Così Giorgia Meloni, intervenendo in Senato per il vertice Italia-Africa. "'Italia-Africa un ponte per crescere assieme', recita il titolo di questo evento -aggiunge il premier- un ponte che noi ..."La stabilità e la crescita dell'Africa sono anche la stabilità e la crescita dell'Italia e dell'Europa. Questo vale anche con riferimento alle migrazioni. Occorre rafforzare il dialogo tra Paesi di ...