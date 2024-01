Italia-Africa | Meloni | ‘no a cibo sintetico | sia per tutti e di qualità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Non siamo impegnati solamente sulla food security ma anche sulla food safety: la sfida non è solo garantirepermadi qualità per. Ed è fondamentale, in questo, il ruolo della ricerca che non deve servire per produrrein laboratorio e andare verso un mondo in cui chi è ricco mangianaturale e chi è povero mangiacon effetti sulla salute che non possiamo prevedere: il mondo che vogliamo è un mondo che viene mantenuto il legame millenario tra uomo e terra e la ricerca garantisce ed è al servizio di quel legame”. Lo ha detto la premier Giorgiaaprendo il verticenell’Aula del Senato. L'articolo CalcioWeb.