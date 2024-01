Italia-Africa | Meloni | Garantire a giovani il diritto a non emigrare

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Giorgiain Senato ha introdotto il verticeaffrontando il tema migranti. Il Piano Mattei ha l'obiettivo anche "diallegenerazioni unche finora è stato negato: in Europa noi abbiamo parlato spesso del, ma non abbiamo parlato mai di comeila non dover essere costretti a", ha detto la presidente del Consiglio aggiungendo: "Lo vogliamo fare dichiarando guerra agli scafisti e lavorando per fornire ai popolini un'alternativa".

Roma, 29 gen. (askanews) - "Il nostro futuro dipende dal futuro del continente africano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando in aula al Senato in apertura del vertice Italia-Africa. "Piano ...Nei giorni in cui da Roma si prova a rilanciare la strategia per l'Africa attorno al Piano Mattei messo a punto dal governo italiano, proprio dall'Africa arriva una notizia che segna un ulteriore ...