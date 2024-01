Italia-Africa | Malan | ‘vertice condizionerà politica internazionale prossimi decenni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Il vertice, fortemente voluto dal presidente Giorgia Meloni per l?attuazione del piano Mattei, è un grande successo destinato ad incidere sullaeuropea edda per idecenni. Mentre le opposizioni, una parte del mondo dell?informazione, carta stampa e programmi tv, continuano a rimestare sempre le solite accuse e finti scoop, il Governo sta scrivendo un?importante pagina di storia della”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’al Senato, Lucio.“Lo attestano -puntualizza- le dichiarazioni dei vertici europei, di quelle delle istituzioni internazionali e degli stessi leaderni che, oltre a riconoscere il ruolo centrale della nostra Nazione, sottolineano la strategicità e la rilevanza del Piano Mattei quale snodo principale nello sviluppo futuro dell?, del bacino del Mediterraneo e più in generale dell?Europa. Non è sbagliato dire che dal vertice del 28 e 29 gennaio si traccia la rotta per un cambiamento profondo della, ed è un merito di Giorgia Meloni e del suo Governo se l?ne è il motore e l?artefice”. “Come è stato sottolineato in più passaggi dallo sviluppo dell?dipende il futuro dell?economia europea e mondiale, e il Piano Mattei rappresenta lo strumento perché ciò accada, accantonando quella visione colonialista e predatoria che finora ha accompagnato il Continenteno impedendogli di utilizzare le sue immense risorse. Finisce anche -conclude- l?assenza nel Continente a noi più vicino da parte dell?Europa, che ha consentito a Cina e Russia di dilagare”. L'articolo CalcioWeb.