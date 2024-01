Italia-Africa | Iwobi | “Approccio secolare che va consolidato” VIDEO

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’ex senatore leghistain esclusiva ai nostri microfoni a margine del vertice: “Il rapporto tra i due continenti è”. Oggi è il giorno del verticefortemente voluto dal premier Meloni per rilanciare il rapporto tra il nostro Paese e l’Europa e il continenteno. Ai nostri microfoni è intervenuto l’ex senatore della Lega. Toniin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaToni, il presidente Meloni ha ricordato l’obiettivo del vertice: fare in modo che i due continenti siano interconnessi. E’ una novità questa? E se lo è in che direzione bisogna andare da un punto di vista pragmatico? “Non è una ...

ROMA (ITALPRESS) – “Puntiamo sulla qualità delle nostre imprese presenti in Africa da decenni, imprese italiane che oggi hanno cantieri attivi per ... (ildenaro)

Al via oggi, a Palazzo Madama a Roma, i lavori del Vertice “ Italia-Africa . Un ponte per una crescita comune”, primo appuntamento internazionale che ... (orizzontescuola)

E i vertici di Cdp, Leonardo, Fincantieri, Terna e Snam (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - Le societa' partecipate sono presenti al vertice Italia-Africa ai massimi livelli. Alla ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - "Come vedete ho voluto parlare di progetti e iniziative concrete - ha voluto mettere in evidenza Meloni - capaci di generare un impatto significativo e ...Il Piano Mattei prende forma e viene presentato dalla premier Giorgia Meloni, nel corso dei lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato. Il progetto, spiega Meloni, “può contare su 5,5 miliardi ...