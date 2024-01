Italia-Africa | gelo di Faki Ma Meloni incassa sponda Assoumani

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (askanews) – Nella conferenza stampa finale della conferenza, elevata per la prima volta al rango di vertice, la presidente del Consiglio Giorgiatrova un alleato di ferro nel presidente dell’Unionena Azali. La premier ha insistito sul fatto che il vertice, di cui il piano Mattei costituisce il nucleo, non è una “scatola chiusa ma un’idea da condividere”, e che la stessa conferenza di oggi è stata pensata proprio per verificare che l’idea fosse “condivisibile”. “Quella che noi abbiamo presentato oggi è una filosofia – aveva detto la premier poco prima, nell’intervento conclusivo dei lavori – e rimane soprattuto un modello di cooperazione che siamo disponibili a portare avanti con tutte le nazioni che dovessero essere interessate. E’ un lavoro – ...

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del vertice Italia-Africa, a Palazzo Madama. “Dobbiamo essere pragmatici e sono grata nei confronti dell’Italia ...ENERGIA: È uno dei settori centrali del Piano con l'obiettivo di rendere l'Italia un hub energetico, un ponte tra l'Europa e l'Africa, come con "l'interconnessione elettrica Elmed fra Italia e Tunisia ...La presidente del Consiglio risponde al presidente della Commissione dell'Unione africana che in mattinata aveva detto: "Avremmo voluto essere consultati prima". Per la premier il vertice "è stata una ...