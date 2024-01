Italia-Africa | Alfieri-Delrio | ‘senza soldi e senza Ue piano Mattei non c’è’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – ?Abbiamo ascoltato le parole pronunciate da Giorgia Meloni al summit con i paesini. E abbiamo anche ascoltato le parole di molto leaderni. E il quadro che emerge dalla giornata di oggi è chiaro. Ildel nostro governo resta per ora una operazione di propaganda.un protagonismo dell?Europa non è possibile avviare una vera e nuova collaborazione con il continenteno. Erisorse non è possibile fare nulla di concreto. Ed è evidente che non c?è un centesimo in più per questo progetto: i 5,5 miliardi annunciati da Giorgia Meloni sono stornati dai fondi per il clima e per la cooperazione allo sviluppo. Nessun vero investimento aggiuntivo per una sfida che meriterebbe ben altra attenzione: l?, come sottolineato anche da alcuni leaderni stamattina, non ha bisogno di elemosine e di propaganda ma di progetti seri?. Lo dichiarano i senatori del Pd Alessandroe Graziano. L'articolo CalcioWeb.