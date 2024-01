Italdesign apre una nuova filiale negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) . Fabrizio Mina sarà l'amministratore delegato dal 5 febbraio. Laureatosi al Politecnico di Torino in Ingegneria Meccanica, Mina ha competenze che spaziano dalla gestione di siti e progetti, allo sviluppo del business, alle vendite e al marketing, unite a un focus sull'innovazione e a una vasta esperienza nell'industria automobilistica mondiale. Ha ricoperto ruoli chiave in Geico e Comau North America, Expert Technologies Group North America. "Sono onorato di entrare a far parte di un'azienda così all'avanguardia e innovativa con una storia così importante. Sono davvero entusiasta di collaborare con il talentuoso team die di poter contribuire all'espansione dell'azienda sul mercato americano, impegnandomi ad offrire il mio supporto e costante impegno", commenta Fabrizio Mina. "Rafforzare la nostra presenza sul mercato statunitense con la costituzione di una ...