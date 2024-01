IT Wallet | via libera mercoledì | dalla carta d?identità alla tessera sanitaria | il portafoglio è digitale Ecco come funziona

Carta d’identità, tessera sanitaria e carta della disabilità in digitale, direttamente sull’app Io. Risparmiando carta e plastica dei documenti, evitando smarrimenti ...Tra le novità di Microsoft Edge 121 sono inclusi il supporto AVIF e AV1, e-trees in Wallet e protezione dagli errori di battitura negli URL. La nuova versione Microsoft Edge 121 è stata rilasciata in ...La guida definitiva su come pagare tramite cellulare: tecnologie di pagamento, migliori app e migliori carte supportate.