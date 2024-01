It Wallet su app Io | il portafoglio digitale dei cittadini italiani gratuito e con tutti i documenti

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si chiama It, andrà sull’app IO e sarà ildei. Il consiglio dei ministri mercoledì 31 gennaio darà l’ok al provvedimento che fa nascere una risorsa che conterrà carta d’identità, tessera sanitaria e carta della disabilità, ma anche patente, passaporto e ricette mediche con identificazione diretta in modo libero eperi maggiorenni. Mentre per i professionisti sono previsti servizi a pagamento per poter usufruire di servizi come le candidature ai bandi pubblici, la fornitura delle relative attestazioni elettroniche anche di titoli professionali, di curriculum vitae e di relazioni tecniche professionali come perizie con relativa attestazione di firma. La trasformazione ...

Carta d’identità, tessera sanitaria e carta della disabilità in digitale, direttamente sull’app Io. Risparmiando carta e plastica ...Come anticipato da Il Messaggero lo scorso 4 ottobre arriva It ...Non meno importante il recente Coinbase Wallet, una app mobile intuitiva che permette di interagire in maniera completa con il web3: opera quindi da interfaccia per gli utenti, quasi come se fosse un ...Le novità in arrivo per il Wallet di Apple La traduzione pratica di questi cambiamenti significa che gli sviluppatori avranno la possibilità di creare applicazioni che replicano le funzionalità del ...