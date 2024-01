IT Wallet su App Io | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Arriva IT, andrà sull’app IO e sarà il portafoglio digitale dei cittadini italiani: carta d’identità, tessera sanitaria e carta della disabilità, patente, passaporto e ricette mediche con identificazione diretta gratuita per tutti i maggiorenni. Il Consiglio dei Ministri, mercoledì 31 gennaio, darà l’ok al provvedimento che fa nascere una risorsa che conterrà carta d’identità, tessera sanitaria e carta della disabilità, ma anche patente, passaporto e ricette mediche con identificazione diretta in modo libero e gratuito per tutti i maggiorenni. Mentre per i professionisti sono previsti servizi a pagamento per poter usufruire di servizile candidature ai bandi pubblici, la fornitura delle relative attestazioni elettroniche anche di titoli professionali, di curriculum vitae e di relazioni tecniche professionaliperizie ...