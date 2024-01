Istat | inflazione mangia ricchezza | -12%

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 12.48 Alla fine del 2022, lanetta delle famiglie è stata di 10.421 miliardi. E' scesa dell'1,7% in termini nominali sul 2021, ma in termini reali -a causa dell'- il calo è pari al 12,5%. Così la Nota die Bankitalia. Lanetta è data dalla differenza tralorda (attività finanziarie e non) e passività finanziarie. E' scesa anche in rapporto al reddito disponibile, da 8,7 a 8,1, "raggiungendo il livello più basso nel periodo di indagine 2005-2022".

L’inflazione sembra essere in frenata in Italia, ma i dati Istat sui prezzi del 2023 non sorridono di certo agli italiani. L’ultimo rapporto del ... (quifinanza)

Rispetto al 2021 è diminuita dell'1,7% in termini nominali, ma a causa dell'inflazione, il calo in termini reali, usando come deflatore l'indice dei prezzi al consumo, è stato molto più marcato e pari ...MILANO – Le famiglie italiane sono uscite dalla crisi pandemica vedendo le proprie ricchezze erose, dall’inflazione ma non solo. È quanto mette in evidenza l’analisi congiunta di Istat e Banca ...La ricchezza netta delle famiglie italiane viene misurata come somma delle attività non finanziarie (abitazioni, terreni, ecc.) e delle attività finanziarie (depositi, titoli, azioni, ecc. (ANSA) ...