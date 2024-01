Istat e Bankitalia | l’inflazione divora la ricchezza delle famiglie | -12% nel 2022

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 gennaio 2024)ha messo e continua a mettere in ginocchio migliaia diitaliane. A certificarlo è l’ultimo rapporto firmato dae Banca d’Italia sullanetta dei connazionali, crollata in termini reali di oltre il 12% nelrispetto al 2021. Tradotto: i nuclei del nostro Paese hanno visto i loro risparmi e il loro potere d’acquisto sgretolarsi dopo la pandemia Covid. Dai dati emerge come, alla fine del, lasia invece diminuita dell’1,7% in termini nominali, cioè al netto del, dopo tre anni di crescita consecutiva.erosa dal, ma non solo Alla fine della ...