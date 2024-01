Istanbul | assalto alla chiesa italiana | uno strano attacco

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Zuppa di Porro. Soldati americani uccisi in Giordania,la cosa si fa ancora più grave. ma cisono spiragli per tregua dice Qn. Parte il Summit sull’afric a Roma, Castellaneta ne parla sul Giornale.politica all’unica parlamentare ebrea da parte della sinistra. Piperno duro su cori antisemiti allo stadio. Giordano scriveS perepurazione della sua consiegleira veneta su fine vita. Imabarzzante Rossella non tanto perchè se la prende con la Meloni, ci sta tutto, ma perchè dice delle cose tremende su Berlusconi, si propio Rossella, non ci si può credere.Meglio Panebianco. Per Rep arrivano cento conflitti di interesse e poi dedica un articolo a Pichetto che ha ancora una quota del suo studio da commercialista:mahhhhhhh Belpi contro Molinari. Arriva la carta dìidentita ...