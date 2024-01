Israele-Hamas | negoziati a Parigi per la liberazione degli ostaggi Ma l’intesa è lontana

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Terminato al’incontro tra il capo del Mossad David Barnea con il premier del Qatar Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, il capo della Cia Bill e quello dell’intelligence egiziana Abbas Kamel suiper il rilascioisraeliani. Lo ha riferito Haaretz. Nell’incontro stati compiuti “alcuni progressi”. Lo ha detto una fonte diplomatica alla tv israeliana Kan ripresa dai media. “L’incontro è stato costruttivo ma ci sono ancora divari significativi tra le parti che saranno discussi in altri incontri in questa settimana“. Lo ha detto l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu. “In 114 giorni di guerra, 80% dei tunnel a Gaza è intatto” Dopo 114 giorni di combattimenti, ben l’80% del sistema di tunnel disotto Gaza sarebbe intatto: ...

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 115. Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 25 sono rimasti feriti in un attacco di droni su una base Usa in Giordania, al ...Dall'inizio dell'offensiva di Israelecontro Hamas, circa l'85 per cento degli abitanti di Gaza è ormai sfollato. Quasi L’intera popolazione – 2,2 milioni di persone – sta soffrendo livelli di crisi o ...Il titolo della convention conteneva già il programma: “La vittoria di Israele - Gli insediamenti portano sicurezza ...perché ritengono che quei viveri e quei materiali finiscano nelle mani di Hamas, ...