Iran | a morte 4 fiancheggiatori Israele

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 7.50 Quattro uomini sono stati impiccati indopo essere stati condannati aper aver collaborato con i servizi di spionaggio israeliani in un piano di sabotaggio di un sito di difesaiano. Lo ha annunciato l'agenzia Mizan Online dell'Autorità giudiziaria. I quattro imputati sono stati arrestati il 23 luglio 2022 mentre, secondo le accuse,preparavano un'operazione contro una struttura del Ministero della Difesa a Isfahan, grande città dell'centrale, per conto del Mossad.

Tre soldati americani uccisi e almeno 'due dozzine' di feriti in un attacco di droni su una base Usa in Giordania, al confine con la Siria. “Erano tre patrioti, il loro sacrificio non sarà dimenticato ...(ANSA) - TEHERAN, 29 GEN - L'Iran smentisce di essere coinvolto nell'attacco di droni costato la vita ieri a tre soldati statunitensi in Giordania. "Queste accuse - ha detto il portavoce del ministero ...Il presidente statunitense Usa accusa l'Iran dell'attacco con droni in cui sono morti tre soldati Usa e feriti una trenitna una base Usa in Giordania ...