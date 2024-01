"Io devo giocare a tennis". Sanremo, Jannik Sinner gela Amadeus (Di lunedì 29 gennaio 2024) C'è chi pagherebbe oro per salire solo 5 minuti sul palco del Festival di Sanremo, anche senza parlare. Jannik Sinner no, e si conferma un italiano del tutto "atipico": fenomeno nel tennis, concentrato solo sul lavoro e l'allenamento, lontanissimo dal gossip e allergico anche alle celebrazioni pubbliche. Il giorno dopo lo storico trionfo agli Australian Open (primo italiano a vincere a Melbourne, suo primo titolo in uno Slam e primo italiano ad aggiudicarsi uno dei 4 più prestigiosi tornei al mondo dai tempi lontanissimi di Adriano Panatta, nel 1976) intervistato dal Corriere della Sera ha regalato qualche dettaglio un po' più intimo e privato su di sé, dopo aver conquistato il mondo con gli emozionanti ringraziamenti ai genitori al termine della finale contro il russo Daniil Medvedev. "Sono andato via ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di lunedì 29 gennaio 2024) C'è chi pagherebbe oro per salire solo 5 minuti sul palco del Festival di, anche senza parlare.no, e si conferma un italiano del tutto "atipico": fenomeno nel, concentrato solo sul lavoro e l'allenamento, lontanissimo dal gossip e allergico anche alle celebrazioni pubbliche. Il giorno dopo lo storico trionfo agli Australian Open (primo italiano a vincere a Melbourne, suo primo titolo in uno Slam e primo italiano ad aggiudicarsi uno dei 4 più prestigiosi tornei al mondo dai tempi lontanissimi di Adriano Panatta, nel 1976) intervistato dal Corriere della Sera ha regalato qualche dettaglio un po' più intimo e privato su di sé, dopo aver conquistato il mondo con gli emozionanti ringraziamenti ai genitori al termine della finale contro il russo Daniil Medvedev. "Sono andato via ...

