Inzaghi sul podio per la Panchina d’Oro | vince Spalletti La classifica e i voti

Inter-Lazio andrà in scena domani sera alle 20:00. Inzaghi , per conquistare l’accesso alla finale di Supercoppa, dovrebbe optare per l’undici ... (inter-news)

Il Commissario Tecnico si è aggiudicato l'ambito riconoscimento, battendo largamente Inzaghi e Pioli. Luciano Spalletti ha vinto ufficialmente la Panchina d'Oro per la stagione 2022/2023. Con 42 voti, ...Come riporta AgiproNews, sei punti separano la Salernitana dalla salvezza, in una giornata però in cui nessuna delle squadre in lotta per la retrocessione ha vinto. I padroni di casa vogliono approfit ...Inzaghi non abbandona il modulo con il centravanti - uno tra ...Allo stadio Arechi, invece, De Rossi che Walter Sabatini considera «figlio calcistico» farà convergere la manovra sul fisico possente ...