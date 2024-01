Inzaghi | «Importante vincere a Firenze! Potevamo fare secondo gol»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’Inter si riprende la vetta della classifica dopo la vittoria sulla Fiorentina per 0-1. La soddisfazione diai microfoni di Rai Sport FONDAMENTALE – Queste le parole di: «ilgol, neltempo abbiamo avuto due tre ripartenze in cui siamo mancati nella rifinitura. La squadra ha sofferto, tre punti importanti per il nostro cammino. Al di là dello scontro diretto con la Juventus era importantissimoqui a Firenze, che è un campo difficilissimo che conosciamo. Nei pochi giorni dopo il rientro da Riyadh l’abbiamo preparata nel migliore dei modi. Una squadra che ha vinto 17 partite su 21, ha fatto 50 gol e ne ha subiti 10. L’intero gruppo che è andato auna Coppa con due finali in una, giocate due ...

