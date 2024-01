Investita e uccisa sulle strisce in centro a Roma | muore la suora Flora De Guglielmo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) E’ morta in ospedale unadi 75 anni (Desabato pomeriggio aldi. L’incidente è avvenuto a largo Brancaccio, in zona Merulana, intorno alle 16. Alla guida dell’auto un filippino di 35 anni che si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo ai test alcolemici effettuati sul posto . Dai primi accertamenti sembra che lastesse attraversando...

