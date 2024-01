Intrappolati in montagna nella neve | salvati due escursionisti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto I Vigili del Fuoco di Avellino, allertati dai Carabinieri della stazione di Cervinara, sono stati impegnatiricerca di due uomini i quali con la loro autovettura si erano avventurati in un sentiero died erano rimasti bloccati in una zona impervia ed innevata. La squadra intervenuta con un mezzo fuoristrada, indirizzata dal personale della Protezione Civile locale, ha intrapreso le operazioni di ricerca e ha individuato l’auto in località Foce di Piano di Lauro, con le due persone rimaste bloccate intorno all’una di questa notte. Con non poche difficoltà il veicolo è stato recuperato permettendo ai due avventurieri di poter far ritorno in paese, infreddoliti, impauriti ma in buone condizioni di salute. L'articolo proviene da Anteprima24.it.