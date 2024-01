Internet veloce ma cellulare sempre più scarico | il paradosso della sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pisa, 29 gennaio 2024 – Il telefonino che si scarica troppomente? Il problema può dipendere dai vari protocolli con cui navighiamo in rete e non è detto che quelli più recenti siano anche i più vantaggiosi dal punto di vista energetico. La notizia arriva da uno studio dell’Università di Pisa e dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR recentemente pubblicato sulla rivista Pervasive and Mobile Computing. In particolare, l’obiettivo dei ricercatori era di valutare il consumo energetico di smartphone e dispositivi diof Things (IoT) rispetto ai diversi protocolli HTTP che sono alla basetrasmissione dati sul Web. “Generalmente quando si parla delle differenti versioni del protocollo HTTP l’attenzione è focalizzata sulle ‘prestazioni’ intese come il tempo necessario a scaricare dati e risorse mediante la ...