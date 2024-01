Intermania | la non risposta di Lautaro ad Allegri

"People have the power". Prova di forza dall'Inter a Napoli sotto gli occhi della cantautrice statunitense Patty Smith, presente... (calciomercato)

"People have the power". Prova di forza dall'Inter a Napoli sotto gli occhi della cantautrice statunitense Patty Smith, presente... (calciomercato)

Il minore dei mali. L'Inter ha pescato l'Atletico Madrid agli ottavi di finale in Champions League. nessun o può lamentarsi per... (calciomercato)

Il minore dei mali. L'Inter ha pescato l'Atletico Madrid agli ottavi di finale in Champions League. nessun o può lamentarsi per... (calciomercato)

Intermania, Lautaro e Inzaghi nella storia ...La notizia riportata su altre testate Il Napoli di Walter Mazzarri ha lottato contro l'Inter, ma non è riuscito a portare a casa la Supercoppa Italiana.Intermania: Inzaghi gestisce Frattesi e Barella (diffidato) verso la Juventus Cristian Giudici 3-0. L'Inter supera di slancio l'ostacolo Lazio e si qualifica alla finale della Supercoppa italiana in c ...Muoversi ora, per evitare sorprese in futuro. La Juventus è al lavoro per rinnovare il contratto di Kenan Yildiz, attaccante turco classe 2005, grande sorpresa.