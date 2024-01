Inter | Mudingayi | “Inzaghi primo con merito! Lautaro top-3 al mondo”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’ex centrocampista nerazzurro ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Si parla degli arbitraggi, ma la squadra ora ha piena consapevolezza della propria forza. L’argentino impressionante per come aiuta i compagni” Vittoria in trasferta e sorpasso sulla Juventus (nonostante la partita da recuperare). L’passa le pene dell’inferno a Firenze, correndo rischi (il calcio rigore sbagliato da Nico Gonzalez), ma uscendo rinvigorita da un weekend complicato già in partenza, viste le assenze per squalifica di Barella e Calhanoglu. L’ha decisa il solitoMartinez: “Impressionante l’aiuto che dà ai compagni, ora è uno dei top 3 al”. Gaby, nerazzurro dal 2012 al 2014, rende merito all’argentino e alle prestazioni della sua ex squadra: “Si parla degli errori arbitrali, ma non di quanto sia forte il ...