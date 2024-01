Inter | ma quale Marotta League! Il doppio dato folle sui rigori contro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Anche ieri – in maniera incredibile – c’è chi ha provato a mettere in discussione la vittoria dell’a Firenze inventandosi episodi arbitrali. Ma guardando tutta la Serie A si evidenziano dei dati suiben diversi da quelli della realtà parallela. IL RECORD – C’è unche nessuno vi dice, eppure è ben presente nella Serie A del 2024. Dall’inizio dell’anno solare l’è la squadra che ha avuto più: tre in altrettante partite giocate, peraltro una in meno rispetto a molte altre. Coi nerazzurri anche il Frosinone e il Monza, che però hanno disputato tutte le quattro giornate del mese di gennaio. Con due ci sono Bologna, Milan e Salernitana (che deve giocare stasera con la Roma, che ne ha uno). Con uno Atalanta, Empoli, Genoa, Sassuolo ...