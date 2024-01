Inter | Lautaro Martinez punge | “Proseguiamo per la nostra strada senza parlare di nessuno”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “per laguardare edi. Continuiamo così, insieme per i nostri obiettivi. Grandi ragazzi”. Con questo post su Instagram,, commenta la vittoria fondamentale dell’sul campo della Fiorentina grazie al diciannovesimo gol in campionato dello stesso bomber argentino. Una frase che infiamma anche la vigilia di-Juventus viste le battute di Massimiliano Allegri delle scorse settimane, il riferimento appare chiaro anchecitarlo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daJavier...

(Adnkronos) – L'Inter sfrutta la frenata di ieri della Juve ntus, costretta all'1-1 in casa dall'Empoli, vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina ... (periodicodaily)

Firenze, 28 gen. – (Adnkronos) – l’Inter sfrutta la frenata di ieri della Juve ntus, costretta all’1-1 in casa dall’Empoli, vince 1-0 in trasferta ... (calcioweb.eu)

Missione compiuta per l’Inter che, trascinata dal solito Lautaro Martinez, batte la Fiorentina 1-0 e vola a +1 sulla Juventus in attesa del big ... (corriere)

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo ...Era provata, ma c'era Parisi che stava marcando Lautaro e pensavamo che potesse andare in difficoltà.22.45 - Niente da fare dunque per la Fiorentina nonostante una partita giocata alla pari con l'Inter, vicina al gol in diverse occasioni ma messa sotto costante pressione dalla squadra di Italiano.Sul gol nerazzurro, Lautaro e Parisi si tengono a vicenda: una leggera spinta dell’argentino c’è, ma è lieve e anche il controllo Var dà il via libera. Giusto convalidare. Episodio molto dubbio in ...