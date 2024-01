Inter-Juventus | il derby d’Italia arriva con un vantaggio da sfruttare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Comincia la marcia di avvicinamento a: mancano sei giorni alche può valere un pezzo di campionato. Che può diventare anche qualcosa di più di un pezzo. LEGGE IMPOSTA – Aci sicon un primo punto fermo: in testa alla classifica. La vittoria di ieri per 0-1 contro la Fiorentina vale il ritorno davanti ai bianconeri, peraltro con una partita in meno. E il controsorpassonella maniera preferita da Massimiliano Allegri, ossia vincendo di corto muso. Un dato da non sottovalutare, perché l’avvicinamento alla trasferta del Franchi aveva tutto per rendere l’incontro ancor più complicato. Invece l’ostacolo (grosso) è stato superato alla perfezione, pur fra molte difficoltà, riprendendosi il posto da ...