Inter-Juventus | Allegri ha già un ballottaggio! Poi due rientri ? Sky

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Inizia ufficialmente la settimana che porta a, la partita delle partite. Massimilianoritrova tre giocatori e ha già un ballottaggio da risolvere. BIG MATCH ? Verso. I nerazzurri vincendo ieri sera a Firenze hanno ritrovato la vetta del campionato, ritornando a più uno sulla formazione di. Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi, mentre perdomani iniziano i lavori per la partita di San Siro. Laritrova tre giocatori: Adrien Rabiot, Danilo e Federico Chiesa. Come racconta Giovanni Guardalà, in collegamento dalla Continassa per Sky Sport 24, i primi due saranno nuovamente titolari, mentre è aperta una bagarre in avanti tra Chiesa e il giovane turco ...