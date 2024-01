Inter e Juventus | rigori contro a senso unico | 4-0!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Per spegnere le inutili polemiche di vittime e complottisti, basterebbe prendere in considerazione undato, ovvero quello relativo aifischiati a sfavore. Nella sfida scudetto, finora, è un “netto” 4-0. SFAVORI A– Si può cantarsela e suonarsela quanto si vuole, ma il bello dei dati è che sono oggettivi. E bastano i dati per zittire l’opinione pubblica che vuole un’favorita e la poverasempre colpita dagli arbitri cattivi. Vittimismo puro che distorce la realtà, considerato che, se c’è una squadra tra le due che avrebbe tutto il diritto di lamentarsi, quella è proprio quella nerazzurra. Basta prendere in esame il sempreverde dato deia sfavore: con quello sul campo ...