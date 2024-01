Inter di nuovo capolista! E ora c’è la Juventus | Inter NOS con Rossi – LIVE

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nuova puntata con il formatNOS di-News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca, insieme ad altri ospiti d’eccezione, curiosità, partite e anche calciomercato. IN DIRETTA –imperdibile appuntamento video settimanale sempre e solo su-News.it. Ogni lunedì a partire dalle ore 18 Gian Lucae Romina Sorbelli vi aspettano insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch conNOS with friends. Un format pensato per creare uno spazio di dibattito insieme alla community nerazzurra. Uno spazio in cui parlare di tutto ciò che riguarda l’. ...

Le corsie come viali alberati, l’ingresso come uno Skatepark e le stanze di degenza come colorate camerette. È questo il concetto creativo che ... (iodonna)

Donatello D’Attoma esce con il nuovo brano “Less Than Nothing”, per Filibusta Records (distro Believe), secondo estratto dal nuovo album presto in uscita. Cosa disegni piccola Il mare. E di che color ...L'operazione che porterà Stefano Sensi dall'Inter al Leicester è in via di definizione. Il centrocampista nelle prossime ore volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo ...Si intensificano i rumors di mercato sul futuro di Valentin Carboni. Il nuovo agente Alessandro Moggi, nel primo pomeriggio ha incontrato l’Inter, proprietaria del cartellino dell’argentino, nella ...