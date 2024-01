Inter | Asllani | «Convinto della scelta Calha? Mi aiuta tanto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Kristian, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn al terminegara contro la Fiorentina Kristian, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn al terminegara contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni: COME MAI SON DISPOSTO A FARE IL VICENOGLU? – «No, assolutamente, nessuno ha mai chiesto questo. So di avere davanti un giocatore fortissimo come Hakan che miveramente tutti i giorni, anche in questi allenamenti che sapeva che giocassi. Mi hato e mi ha parlato tutta la settimana. Sono rimasto con convinzione ed umiltà, voglio continuare a crescere». SULL’ASSIST – «Era provata. C’era Parisi che stava marcando Lautaro e pensavamo potesse andare in ...